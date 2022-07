Balades à Soiron, l’un des plus Beaux Villages de Wallonie, dans la quiétude de ses venelles et campagnes

Les cloches de l’église Saint-Roch résonnent dans les bocages et vergers qui entourent le village. Une église Saint-Roch tout simplement majestueuse qui domine tout Soiron. A se demander d’ailleurs comment un si petit village a pu disposer d’un édifice religieux aussi somptueux et d’une longueur exceptionnelle. "Elle est imposante parce que la paroisse de Soiron était une paroisse très importante qui comprenait tous les villages des environs" explique Henri Moxhet, guide et membre des Amis du Ban de Soiron.

A gauche de l’église, une grille vétuste garde le cimetière dont l’un des murs est incrusté de croix datant du 17ème siècle, œuvres de tailleurs de pierre régionaux.

Devant l’église Saint-Roch, la place est ceinte de maisons du 17ème siècle également, témoins, comme beaucoup d’autres bâtisses dans Soiron, de l’activité économique de jadis qui était plutôt intense. "Il y avait beaucoup d'artisanat" confirme Henri Moxhet. "Une culture par exemple ici qui était excessivement importante, c'était la culture du chardon, qui servait dans l'industrie textile. Il y avait aussi des clouteries, des tailleurs de pierre, des carrières. On faisait de la vigne, on faisait de la bière."

Des bâtisses en pierre du pays, soigneusement rénovées