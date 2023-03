Balades à la découverte de la faune cachée dans nos forêts

La première balade proposée a lieu à Marcinelle, le samedi 18 mars entre 10h et 12h. Elle s’intitule C koi un oiseau ? et a été spécialement pensée pour les enfants. Les enfants y découvriront — avec ou sans les grands — ce qu’est un oiseau de chez nous : comment se présente son anatomie, quelles sont ses origines, son habitat, ou encore sa nourriture. Ils pourront observer quelques espèces qui vivent dans nos forêts. Encadrée par une enseignante, cette promenade est conçue comme un parcours jonché de nombreuses activités pour initier les petits aux différents volatiles de nos régions. La balade est gratuite pour les moins de six ans. Pour les plus grands, le prix de la balade accompagnée est de cinq euros.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de Charleroi Nature, un acteur important en matière d’éducation à l’environnement.