" Balade Vin en Wallonie ", l'ouvrage qui propose de découvrir 33 vignobles sans plus attendre

Vous allez peut-être être surpris(e) ! Mais la Wallonie, terre de la bière, ne compte pas moins de 33 vignobles et les qualités gustatives du vin qu’ils produisent ne sont plus à démontrer.

Régulièrement médaillés à l’occasion de concours nationaux ou internationaux, les vins belges ont désormais leur table d’honneur dans le monde des amateurs et des professionnels.

Afin d’en apprendre un petit plus sur ce phénomène grandissant, Jean-Marc Quinet et Anne Marmasse publient aux éditions 180° un petit ouvrage qui met en lumière l’ensemble des acteurs de la production de vin de Wallonie. On y retrouve des grands noms qu’il ne faut plus présenter mais aussi des petites pépites qui émergent ces dernières années.

La volonté des deux auteurs, en plus de présenter chaque vignoble, a aussi été de mettre en avant leur histoire, leurs valeurs et leurs rêves. Chaque fiche signalétique et chaque interview des acteurs du vin s’accompagnent d’une petite présentation de la région. On y retrouve à chaque fois des idées de balade à faire pour s’imprégner du terroir avant une bonne dégustation ou une visite guidée.

En se racontant au fil des pages, les vignobles belges offrent au lecteur et promeneur beaucoup d’humanité, de positivité et d’amour du métier. De quoi convaincre les derniers sceptiques que la Wallonie produit de l’excellence, également en vin.

Christophe Waterkeyn, du domaine de Villers-la-Vigne estime d’ailleurs que pour réussir cette prouesse wallonne, il y a à Villers-la-Ville 3 magies qui opèrent : " La magie de l’endroit, la magie du groupe qui ne cesse de croitre depuis 30 ans, et la magie de ce que l’on fait ".

Et si un peu de magie est ce qu’il vous faut en cette période, l’ouvrage " Balades vin en Wallonie " est assurément à découvrir sans plus attendre.