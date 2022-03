Balade nature au Parc d’Enghien

"Alors On Sort ?" vous propose une visite audioguidée du Parc d’Enghien totalement gratuite pour tout savoir de ce modeste domaine de 182 hectares.

On y contemple une tour élevée dans les années 1200 ; un portique de 1660 baptisé "La porte des esclaves" ; le sublime Pavillon des Sept étoiles ; le plus récent château Empain ; et puis des jardins infinis, des roseraies, des dahlias d’exception, des bassins ornés de mille détails, bref : un trésor, assurément, adoré depuis des siècles par la fine fleur de l’aristocratie – et, aujourd’hui, par nous ! Le Parc d’Enghien est à portée de main.