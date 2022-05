Balade moto/auto Zelos

Le samedi 7 mai, l'ASBL Belgian Motorcycle Academy organise une magnifique balade auto et moto, en soutien aux jeunes talents moto belges. On pourra d'ailleurs y croiser les pilotes Barry Baltus (Moto2) et Xavier Siméon (champion du monde Endurance), et plusieurs noms connus du monde de la moto.

Notre animateur Dominique Dricot sera en direct de cette balade moto ou au rallye auto (ouverte aux oldtimers, youngtimers et voitures modernes de prestige) au départ du circuit de Mettet.