Balade insolite aux anciennes carrières d’Asty-Moulin

Sous les pieds des visiteurs d’Asty-Moulin : des anciennes carrières de calcaire à l’abandon depuis les années '70, et dont la roche servait à l’époque à la fabrication de chaux et des graviers.

Aujourd’hui, la nature y a entièrement repris ses droits. Le site d’Asty-Moulin est devenu une petite réserve naturelle et un lieu de promenade apprécié, situé à 2 kilomètres à peine du centre-ville de Namur. Il est classé Natura 2000 et demeure pratiquement intact. Ses 18 hectares sont aujourd’hui envahis par la végétation et par une faune et une flore remarquables (par la présence de quelques déchets inertes aussi, il faut l’avouer).

C’est un paysage riche et varié qui s’offre aux visiteurs. Un site impressionnant traversé par d’immenses parois rocheuses, des éboulis, des plaines ouvertes et de multiples sentiers, qui permettent de s’y promener librement. Il abrite aussi d’anciens fours à chaux, toujours debout, refuges pour un cortège faunistique varié, comme le lézard des murailles, toutes sortes de papillons et des pipistrelles communes.