Balade féérique et contemporaine en Gaume

L’espace intérieur plus récent est composé par un assemblage de containers maritimes soudés et largement vitrés pour apporter une ouverture magistrale sur l’ensemble du site. La visite est gratuite et le site ouvert de mars à mi-octobre. Un accueil vous expliquant l’exposition en place se fait naturellement par l’équipe du CACLB, dont les horaires et infirmations sur les expositions en cours sont à retrouver sur le site Internet.

Sur les hauteurs de cette vallée, des ruines d’un château ainsi que d’autres pièces archéologiques sont visibles si la balade vous en dit. Montbauban et ses forêts environnantes abrite bien des surprises et mystères, de quoi ravir les amateurs de nature, de légendes et d’art.