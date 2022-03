Balade et spectacle : le son et la poésie réunis dans deux activités culturelles à Tournai

Après la balade, la compagnie Murmures et Chocolats et plus précisément la violoncelliste Claire Goldfarb invite le public à assister au spectacle Territoires Sonores, qui allie la musique, la lumière et les arts plastiques ! Ces différentes disciplines s’y rencontrent et rebondissent entre elles, créant un espace où les imaginaires se répondent et dialogues. Dans ce spectacle pensé pour toute la famille, les enfants sont les bienvenus.

Informations pratiques

Spectacle " Territoire sonore " et balade poétique à Froyennes - La Petite Fabriek

Rue du Moulin 16 – 7503 Froyennes

19/03 et 20/03