Balade enchantée dans un bois bruxellois

Vous trouvez peut-être qu’on vous parle continûment des jolies escapades wallonnes dans "Alors On Sort ?" et pas assez de notre chère capitale ? Si tel est le cas, suivez-nous : on vous emmène à Sortilège !

Sortilège, c’est le nom d’une aventure à vivre en famille, sur la commune de Neder-Over-Heembeek, en plein nord de Bruxelles. Sur le magnifique site du Val du Bois des Béguines, vous allez participer à une quête digne du plus preux des chevaliers. À grands coups d’énigmes, d’épreuves et de rencontres anormales – telles que celles d’une princesse, d’un Gobelin, d’un barbare ou d’une fée – vous vivrez trois heures de jeu riches et rigolotes. Et si vous voulez corser le défi, moyennant un léger supplément, vous pouvez ajouter l’option accrobranche qui vous élèvera au-dessus de la mêlée, dans la belle canopée…