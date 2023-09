Balade des points rouges, sensibiliser et lister les dangers pour les cyclistes entre Marbehan, Habay, Etalle et Tintigny

"L’idée est à la fois de sensibiliser et de lister les points dangereux pour les cyclistes" explique Pierre Lemaire du GRACQ Rulles-Semois. "Il y a de nombreux endroits dangereux, des virages, des dos d’ânes, sortie de piste cyclable, des ronds-points et puis il y a la N87 entre Habay et Etalle". La N87, c’est cette grande ligne droite constituée de montées et de descentes entre les deux localités. Elle enjambe l’autoroute et longe le zoning des Coeuvins. Dans un premier temps, la balade qui entend dénoncer les zones dangereuses pour les cyclistes s’était fait un point d’honneur à mettre cet axe sur l’itinéraire. Mais l’axe est tellement dangereux et inadapté pour les cyclistes que les organisateurs ont reçu un refus des autorités locales. "Un refus que nous comprenons parfaitement. C’est en effet vraiment trop dangereux. Nous passerons donc par de plus petites routes via Nantimont".