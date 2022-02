Balade dans le beau village de Barbençon pour déguster le Macaron de Beaumont

Barbençon, petit village peu connu, se loge au fin fond du Hainaut, près de la frontière française et bénéficie du label du Plus beau village de Wallonie.

Situé en région Fagne-Famenne, à quelques kilomètres de Beaumont, Barbençon était réputé pour son activité verrière et marbrière. Une des rues les plus typiques se nomme d’ailleurs la rue des Marbriers. Le cœur historique du village est formé par des maisons de caractère patrimonial, par le quartier de l’église et du presbytère.