Balade dans la défense galloise, sens du but inné : Noa Lang débloque brillamment son compteur buts en sélection

Noa Lang a inscrit son tout premier but pour les Pays-Bas ce mardi soir en Ligue des Nations face au pays de Galles. Le joueur, qui appartient toujours au Club de Bruges, a ouvert le score face aux Gallois. Et de quelle manière ! Il a littéralement baladé la défense avant de faire parler son sens du but alors qu’il tournait le dos à la cage adverse. Une action brillante pour débloquer son compteur buts avec les Oranjes.

Ces derniers qui se sont ensuite imposés sur le fil, 3-2 et conservent la tête du groupe dans lequel figurent également les Diables rouges.

Aussi énervant qu’il est talentueux, Lang est cité avec insistance du côté de l’AC Milan alors que son contrat le lie à Bruges jusqu’en juin 2025. Il a déclaré en début de mois qu’il "allait manquer à la Pro League". Bluff ou réalité, le mercato estival nous le dira.