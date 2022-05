Balade contée insolite : Bruxelles Scène de Crimes

Envie de vous promener autrement à Bruxelles ? Voici une promenade parfaitement originale à faire à pied. Ça s’appelle “Bruxelles scène de crimes”, c’est réalisé par Brussels By Foot et c’est un tour du centre-ville qui dure environ 2 heures.

On démarre de l’Hôtel Amigo, à côté de la Grand-Place, pour finir aux Halles St Géry. Durant tout le parcours, un conteur nous narre les crimes les plus odieux qui furent perpétrés à Bruxelles. De L’Affaire Jeanne Van Calk qui a marqué l’an 1906, à la Légende du Coin du Diable, en passant par ce double meurtre pour une obscure histoire de porc (le porc comestible, pas le mauvais garçon !) - les récits authentiques et anecdotes saignantes s’annoncent palpitants.