Balade, cœur et charbon dans une virée en famille au Grand-Hornu

Tout au long de ces vacances de Noël et de fin d’année, Caroline Veyt vous propose des sorties à faire en famille dans Outside for Christmas. En route pour des activités créatives organisées au Grand-Hornu !

Chaque année pendant les vacances d’hiver, ils offrent différentes activités aux enfants et leur famille. Et même si les activités changent, leur point commun, c’est qu’elles ont toujours un lien avec les expositions du MAC’s d’une part et du CID, d’autre part. Le MACS, c’est le Musée d’Art contemporain, et le CID, c’est le Centre d’Innovation et de Design.

L’exposition actuelle, pour les 20 ans du MAC’s, a été imaginée par son directeur honoraire, Laurent Busine et elle s’intitule Les fabriques du cœur et leur usage. C’est une exposition dans laquelle on compte sur le regard du visiteur pour créer sa propre histoire, son propre récit à travers la dizaine de chapitres que contient l’expo. Les œuvres évoquent la naissance du monde, la solitude, les maisons, les groupes, les héros, les peintures de fleurs et de paysages.

Au CID, l’expo du moment s’intitule Au charbon ! Pour un design post-carbone. C’est la première expo organisée au Grand-Hornu autour de ce combustible qui a été la raison d’être de ce site qui était un ancien charbonnage. Et les activités de Noël pour les enfants proposées sont en lien avec ces expos.

Un atelier DIY, le 27 décembre de 14h à 15h.

Les enfants, et leurs parents, seront amenés dans la salle de l’exposition Les fabriques du cœur qui est consacrée aux fleurs — parce que c’est en général un motif qui touche les enfants — et ensuite, en s’inspirant de ce qu’ils auront vu, on les invitera à créer une boule de Noël originale en laine ! On estime que l’atelier s’adresse aux enfants de 8 ans et plus.

Une balade contée le 29 décembre ainsi que du 3 au 5 janvier, à 14h.

C’est la conteuse Aline la Sardine qui propose des contes inspirés de différentes œuvres d’art de l’expo. On se balade, on se pose. Une façon de découvrir l’exposition à travers une histoire. Les contes sont destinés aux plus de 7 ans et comme toujours au MAC’s et au CID, les parents sont les bienvenus pour participer aux activités. Les balades contées auront lieu ce jeudi 29 décembre ainsi que le mardi 3 et le jeudi 5 janvier à 14h.

Charbonnage au CID

On commence par une visite adaptée aux enfants d’une heure de l’exposition du CID consacrée au charbon et dans laquelle on s’intéresse à l’utilisation du charbon aujourd’hui, notamment dans des vêtements, des savons… et ensuite on poursuit avec un atelier.

Dans l’exposition, il y a une bande dessinée au fusain de Sergio Salma sur la catastrophe du Bois du Cazier. Le fusain, c’est une branche carbonisée. C’est assez facile à utiliser, même pour les jeunes et on va leur apprendre à dessiner au fusain !

Ces ateliers ont lieu les mercredis et vendredis des vacances, ce qui veut dire qu’il y a tous les jours des choses à faire au Grand-Hornu, sauf le 31 décembre et le 1er janvier où le site sera fermé.

Les activités sont gratuites pour autant qu’on ait payé son entrée au musée. Plus d’informations sur les sites du CID et du MAC’s.