Balade aux jardins de Francorchamps : un circuit découverte de 5 jardins privés

Dans le jardin de Christine et Ernst, outre les parterres fleuris, la pièce d'eau et les arbres et arbustes, ce qui attire l'oeil se sont les constructions en bois créées et construites de leurs mains. Un potager surélevé et une terrasse couverte bordée de haies façonnées au carré grâce à des guides pour la taille. Là, le couple passe des soirées particulièrement agréables, avec la large vue sur tout le jardin.