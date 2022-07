Balade artistique au Château de Seneffe

Au château de Seneffe, six artistes ont pris leur quartier dans le parc. Comme son nom l'indique l'exposition FORM I BOIS, met le bois à l'honneur. Le choix de ce matériau est une façon de faire un lien entre l'art et la nature. Les plasticiens invités se sont attelés à le manier pour faire dialoguer leurs oeuvres avec l'environnement du parc. Une occasion pour les visiteurs de faire une balade originale dans un bel écrin de verdure au décor de châtelains.

Sur un étang, une maison semble fondre à la surface de l'eau. C'est le travail de Catherine Baas qui par cette création souhaite interpeller les passants au sujet de la montée des eaux, et de manière générale du dérèglement climatique, car la maisonnette peut aussi être perçue comme fondue au soleil. Dans la même thématique, et toujours sur l'eau une œuvre de Philippe Gardien et de Marco Dessardo représente une barque accompagné d'une BD muette de 57m à apercevoir près du bassin, la frise conte l'histoire du bateau.

Dans le jardin, on tombe nez à nez avec l'installation d'Elodie Boutry, Pièces Montées est un assemblage de modules géométriques en bois coloré. L'artiste Monsieur Plant, a installé son travail directement sur un arbre, Tree Hug mime une étreinte, un éloge de l'amour pour la nature et particulièrement les arbres dont les vertus sont multiples. Ici, la nature et l'homme fusionnent.

Le travail de Clarisse Griffon du Bellay est également visible, un homme nu sculpté dans le bois est à apercevoir dans le parc. Bien ancré dans le sol, il semble sur le "qui-vive", ce qui a donné son nom à l'installation.

L'exposition visible jusqu'en Novembre est une occasion de venir et revenir voir les oeuvres dont l'habitat évolue au fil des saisons.