Balade à Vielsalm

Province de Luxembourg. Nous sommes en effet dans la belle région de Vielsalm, en compagnie d'Anne-Catherine Léonard. Elle anime un blog en testant les balades, en allant sur place, en mettant toute une série de commentaires. La Fagne est sacrée, c'est le nom de la balade qui se déroule dans la réserve naturelle de la Grande Fange.



Ce sont des balises croix bleues qu'il faut qu'il faut suivre. Des panneaux didactiques sont aussi présents sur toute la promenade. C'est une zone Natura 2000. Il y a moyen de rencontrer pas mal d'animaux et tout est expliqué sur l'histoire, sur les Fagnes. Plus ou moins 6 kilomètres et demi, 1 h 30. Niveau facile. On peut le faire avec les enfants. Et les chiens sont autorisés en laisse.