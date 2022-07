Balade à Verviers dans son cœur historique avant un bol d’air au parc classé de l’Harmonie

Quelques pas sur les pavés et nous atteignons en contrebas la Maison du Prince, un exemple remarquable de rénovation patrimoniale: "C'est sans doute la plus ancienne demeure de Verviers. C'était le lieu où venait le Prince-Evêque lorsqu'il venait sur ses terres. C'est une maison où on peut encore voir un très grand encorbellement en pans de bois. Il faut venir la voir."

Le parc classé de l'Harmonie, le poumon du centre-ville