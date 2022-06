Bal des rhétos : une dernière danse avant le grand saut

Ils avaient été mis de côté avec le Covid et pourtant, les bals de fin d’année en rhétos sont un rituel important à la fin des études secondaires. À l’américaine ou à la bonne franquette, ils marquent le passage entre l’adolescence et la vie de jeune adulte. Des souvenirs scintillants pour une vie entière.

Dans ses habits de lumière, Agathe effectue ses dernières retouches maquillage pour se rendre au bal. "C’est vraiment la dernière fois qu’on se voit tous ensemble, témoigne Agathe. Tout le monde va être tout beau, on va pouvoir rigoler ensemble. Ça marque vraiment la fin d’une partie très importante de notre vie puisqu’on y a passé nos meilleures années. C’était une partie de ma vie incroyable."

En bas des escaliers, son père la regarde descendre les marches. "Whouauh que tu es belle." Agathe n’est plus une petite fille. "C’est vraiment une très jolie femme mais pour moi, elle restera toujours ma petite fille", commente-t-il, attendri.

Pour l’occasion, Clément, un copain de classe est venu se préparer chez elle… Et il a sorti le smoking et le nœud papillon. Une première pour lui. "Dans ce genre de tenue, on est mis en valeur", réagit-il en ajustant sa chemise. "Et puis, on se sent beau, c’est cool."

Quelques clichés plus tard, les voilà arrivés dans la salle où se déroule la fête des rhétos de l’Athénée royal de Pont-à-Celles. Les élèves mais aussi les professeurs sont sur la piste de danse. "On est un peu nostalgique aussi aujourd’hui, commente Frédérique Masse, professeur de mathématiques. C’est la fin de quelque chose et le début d’une autre vie."

Sur la piste de danse, ces rhétos ont encore l’insouciance de l’adolescence. Mais ils le savent, ce bal marque la fin d’un chapitre de leur vie. Il clôture l’année scolaire, leurs six années en secondaire.