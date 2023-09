Bakayoko lucide, après un match compliqué : "On aurait dû et pu faire beaucoup mieux"

Les Diables rouges ont battu l’Azerbaïdjan (0-1) en match aller des qualifications pour l’Euro de football 2024. Mais tout n’a pas été simple. À la fin de la rencontre, Johan Bakayoko est revenu sur la prestation de l’équipe belge.

"On est venu ici avec une idée très précise, gagner les trois points, et on l’a fait malgré un match difficile", a-t-il expliqué. "On aurait dû et pu faire beaucoup mieux. On aurait dû finir certaines occasions. Avec l’équipe qu’on a, on ne peut pas se satisfaire du jeu qu’on a produit. Mais le plus important c’était de gagner. On va continuer de travailler comme on le fait. On est une équipe de gagnants, et on gagne, c’est ce qui compte."

À titre personnel, Bakayoko s’est montré relativement satisfait de son match. L’état de la pelouse azérie et le style de jeu des adversaires ont modifié sa façon de jouer. "J’ai dû adapter mon jeu et j’ai beaucoup joué entre les lignes pour permettre à mes coéquipiers d’être plus libérés sur le terrain et je l’ai bien fait. Si je dois adapter mon jeu pour que l’équipe gagne, je le fais."

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Yannick Carrasco, qui a chanceusement dévié une frappe de Bakayoko pour tromper le gardien azéri. "Je suis sur le terrain pour amener des occasions et des goals. Ma frappe était déviée mais c’est le fait de tenter qui a amené un but", a-t-il conclu.