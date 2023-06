Bakari continue son ascension fulgurante avec Arcadia

Et le projet n’est pas que littéraire, la création est également dans la production. Né lors de quelques séminaires et sessions à domicile, Bakari nous offre ici un disque où il témoigne d’un authentique savoir-faire mélodique où chaque morceau incarne les émotions qui lui sont propre. Ainsi on se retrouve projetés dans un rythme plus entraînant d’une track et d’une métaphore à une autre, bercés dans des introspections sans filtres hormis celui de l’autotune. S’il dresse un constat du quotidien qui s’impose presque comme une fatalité, " j’préfère inspirer la peur que la pitié / depuis le début on m’a dit que les dés étaient pipés " il le transforme en éloge mélancolique à grands coups de rimes et d’arrangements.

Le résultat ? Bakari réussit à faire d’Arcadia son vaisseau, un EP aux 7 titres qui s’écoutent en boucle, aux sonorités douces et estivales et au rap entêtant guidé par une plume précise dans lequel on embarque immédiatement pour un aller simple vers les étoiles.