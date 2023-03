Baisses de prix pour l’essence et le mazout dès ce mercredi

Les prix maxima de l’essence à la pompe diminueront dès ce mercredi, annonce mardi le SPF Économie.

L’essence 95 RON E5 et l’essence 95 RON E10 verront leur prix maximum atteindre respectivement 1,8040 euro le litre (-0,041 euro) et 1,7570 euro le litre (-0,044 euro). Quant à l’essence 98 RON E5, son prix maximum sera désormais d’1,9390 euro le litre (-0,043 euro). Pour l’essence 98 RON E10, le prix le plus élevé est établi à 1,9010 euro le litre (-0,041 euro). Les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont eux aussi en baisse : à 0,9927 euro le litre (-0,0115 euro) pour moins de 2000 litres et à 0,9571 euro le litre (-0,0115 euro) à partir de 2000 litres.