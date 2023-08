Baisser les cotisations sociales pour lutter contre les faillites ?

La construction, le commerce et l’HoReCa, trois secteurs d’activité qui concentrent à eux seuls plus de la moitié des faillites. Ce n’est cependant pas une grande surprise quand on regarde les statistiques des années précédentes. Côté explications, les coûts salariaux sont pointés du doigt. Et si le talent humain est essentiel, il a un coût important. D’autant que pour de nombreuses entreprises l’indexation automatique des salaires n’a rien arrangé.

Pour s’en sortir, le secteur Horeca réclame une baisse des cotisations sociales pour tous les établissements dotés d’un système de caisse enregistreuse qui doit aider les autorités à mieux lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur.