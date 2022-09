Baisser le chauffage pour le climat, une urgence

L’empreinte carbone d’un Belge pour se chauffer est de plus ou moins 3 tonnes. En diminuant de 2 degrés la température dans la maison et en ne chauffant que les pièces où l’on se trouve, on descend à 2,5 tonnes. Il faudrait ainsi chauffer nos logis à 19 degrés pendant la journée, et 16 degrés la nuit. On peut aussi prendre des douches moins longues et moins chaudes.

Malheureusement, pour limiter la consommation d’énergie, le principal enjeu ne relève le plus souvent pas de nous : il faudrait isoler le parc immobilier de manière optimale, or les propriétaires n’y sont pas encore contraints.

