Baisser la TVA sur l’électricité à 6% de manière permanente ? À condition d’augmenter les accises, affirme Alexia Bertrand

Les accises, ce sont des taxes que vous payez sur des produits comme le tabac ou l’alcool. En augmentant les accises, "vous avez plus de marge pour mener une politique plus ciblée", continue Alexia Bertrand.

Augmenter les accises rendrait donc la baisse permanente de la TVA sur l’électricité neutre budgétairement ? Autrement dit, ça ne coûterait rien grâce aux recettes engendrées ? C’est vers cela que veut tendre le fédéral. "Forcément, les accises vont générer des recettes", répond la secrétaire d’État. "Il faut regarder cela en rythme de croisière", sur le long terme, "car cela dépend de plusieurs critères à commencer par les prix."

Les recettes engendrées vont donc dépendre du montant de l’augmentation des accises mais aussi de la manière dont elles vont augmenter dans le temps. "Et elles ne vont pas augmenter d’un coup", précise la secrétaire d’État. "Cela se fera de manière progressive", elles augmenteront donc petit à petit.

Il faut aller plus loin

Le budget n’est donc pas encore très clair. Et les accises ne suffiront pas à long terme car notre population vieillit et donc, les dépenses pour les pensions ne cessent d’augmenter. Pour la Commission européenne, il faut de grandes réformes : les pensions, le marché du travail et la fiscalité. Or, une réforme des pensions a déjà été actée par le gouvernement fédéral mais "il faut aller plus loin", admet la secrétaire d’État.

"Le coût du vieillissement ne fait qu’augmenter. Il faut regarder cela à long terme. Ce sont des coûts qui continuent à croître aux échéances 2030, 2040, 2050… Il va donc falloir les réformer les pensions si on veut que le système de sécurité sociale reste soutenable. C’est l’objectif", conclut la libérale.