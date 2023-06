Baisser la mensualité des crédits hypothécaires en proposant des prêts d’une durée plus longue, des doutes sur l’utilité…

Dans le dernier rapport de notre Banque nationale sur la stabilité financière de notre pays, il préconise et incite même les banques belges à ne plus se montrer timides et donc ne pas hésiter à proposer des crédits hypothécaires d’une durée de plus de 20 ans.

Alors la demande est évidente. Comme les taux d’intérêt sont plus élevés aujourd’hui qu’hier et que les prix de l’immobilier restent encore trop élevés, de nombreux ménages, surtout les plus jeunes et surtout ceux et celles qui n’ont pas de parents assez fortunés pour leur donner un petit coup de pouce. Toute une frange de la jeunesse se retrouve aujourd’hui interdite d’accès à la propriété immobilière. La Banque nationale, jusqu’à présent, ne poussait pas à ce que les banques belges prêtent au-delà de 20 ans, car les taux d’intérêt étaient très bas. Mais aujourd’hui, vous le savez, ce n’est plus le cas. D’où ce changement de discours pour inciter les banques commerciales à en quelque sorte jouer un rôle social, vu qu’en allongeant la durée des prêts hypothécaires, on diminue du même coup la mensualité à payer par ces jeunes ménages en désir d’achat immobilier. Alors c’est vrai, a priori, dit comme ça, on ne peut qu’applaudir. En réalité, c’est mon côté piquant qui ressort. Je me pose quand même plusieurs questions.