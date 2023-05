Baisse du prix du gaz européen : vaut-il mieux opter pour un contrat fixe ou un contrat variable ?

Par définition, un contrat variable ne vous protège pas des mauvaises surprises. Si vous n'aimez pas le risque, mieux vaut opter pour un contrat fixe. Mais la tranquilité à un prix : aujourd'hui on estime par exemple une différence de 200€ en plus sur une consommation standard annuelle d'électricité.

Actuellement, 4 fournisseurs de gaz et d’électricité proposent à nouveau des contrats fixes : Luminus, Engie, Mega et Eneco. Selon Test-Achats, les prix des produits fixes sont de 26 à 45 % plus chers en électricité et de 19% à 33% plus chers que les contrats variables de référence pour le gaz.

La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que ces contrats fixent peuvent eux-aussi être amenés à baisser, comme l'explique Maxime Beghin : "Le tarif fixe est en réalité un tarif variable sur lequel le fournisseur va appliquer un coût supplémentaire pour se prémunir de la variabilité des cours sur le marché. Si les prix du marché diminuent, les tarifs variables vont en bénéficier et les prix fixes aussi. S’ils venaient de nouveau à diminuer fortement, on peut s’attendre à avoir des tarifs fixes plus compétitifs."

Il ne faut malgré tout pas espérer, un retour à la situation d'avant la guerre en Ukraine. Selon l'avis des experts, le gaz à 20 € le mégawattheure c'est désormais de l'histoire ancienne. Rappelons également que vous être libres de changer de fournisseur quand bon vous semble et qu'il ne faut jamais hésiter à comparer les différentes propositions.