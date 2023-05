Baisse du prix de l’énergie : faut-il choisir un tarif fixe ou variable ?

Tant que les prix diminuent, le tarif variable permettra de profiter automatiquement de la baisse. Mais pour Caroline Sury, le tarif fixe est plus sûr, parce qu’on n’est jamais à l’abri d’un sursaut géopolitique qui entraînerait une nouvelle hausse.

Il est d’ailleurs possible de changer de contrat ou de fournisseur quand on le souhaite, moyennant un préavis d’un mois. Un bon plan serait de consulter chaque mois les fiches tarifaires des différents fournisseurs. Si le tarif fixe diminue, on pourra alors souscrire un nouveau tarif fixe.