Baisse du coût des paiements électroniques : pas d’impact pour les consommateurs mais une bonne nouvelle pour les petits commerçants

Le SNI, le Syndicat Neutre des Indépendants, et l’UCM, l’Union des Classes Moyennes, attendaient le plafonnement de Pierre-Yves Dermagne depuis longtemps. "C’était une revendication du SNI depuis plus d’un an, depuis l’annonce de l’obligation de disposer d’un moyen de paiement électronique chez tous les indépendants. Nous nous réjouissons donc que le Ministre nous ait enfin entendus. C’est une avancée dans la bonne direction", se réjouit-on du côté du Syndicat Neutre des Indépendants

Le SNI estime néanmoins que le comparateur de paiements électroniques aurait dû être un préalable à l’obligation, en juillet dernier, pour les commerçants de proposer un mode de paiement électronique à ses clients.

"C’est un petit pas vers une diminution des coûts des paiements électroniques", affirme également Sophie Heuskin experte au service d’Etudes de l’UCM. "Et en même temps, on ouvre le débat sur la transparence des coûts du paiement électronique." En effet, "Il existe trois opérateurs, avec trois commissions dans la structure de coût des paiements électroniques. Mais le coût d’une transaction électronique dépend aussi de l’achat et des coûts fixes liés au terminal (la maintenance, par exemple). Ici en plafonnant le coût de transaction, on ne touche qu’à l’une des trois commissions". Selon elle, le coût réel d’une transaction peut ainsi monter jusqu’à 20 centimes.

"Il faut encore aller plus loin pour que les coûts baissent plus et que les commerçants ne soient plus les seuls à les supporter", ajoute le SNI.