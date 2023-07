Baisse des ventes de journaux papier : "Le modèle économique de la presse quotidienne francophone papier est menacé"

Les ventes de la presse écrite reculent depuis très longtemps mais, sur les deux dernières décennies, avez-vous le sentiment qu’il y a eu un tournant, voire plusieurs, que la presse écrite francophone aurait manqué(s) ?

"Oui, clairement, et ce tournant se situe au début des années 2000. A l’époque, on assiste à la montée en puissance d’Internet et tous les éditeurs de la presse quotidienne - pas seulement en Belgique d’ailleurs – ont commis une erreur stratégique monumentale : ils se sont dit qu’ils allaient pouvoir monétiser leurs contenus en les mettant en accès libre sur Internet, la publicité devant couvrir l’ensemble de leurs coûts. C’est un calcul qui s’est révélé totalement faux et a eu des conséquences négatives considérables par rapport à la consommation de l’actualité. Parce que, d’un jour à l’autre, des informations qui étaient naturellement payantes, sont devenues gratuites.”

Est-ce que cela signifie qu’en rendant le contenu de leurs journaux accessibles gratuitement sur Internet, les éditeurs ont, inconsciemment sans doute, envoyé un message du genre "pourquoi encore acheter un journal puisque la même info est accessible gratuitement sur le Net" ?

"Exactement ! Et c’est d’autant plus dangereux qu’on crée vite des habitudes chez le consommateur. Cela dit, certains éditeurs ont réussi à s’en sortir en revenant à ce qu’on appelle des "pay walls", des "murs payants". Le New York Times, par exemple, a réussi cette transition, la presse économique aussi. Mais beaucoup d’éditeurs n’ont pas vraiment obtenu le succès escompté. Il faut bien se rendre compte que, pour chaque quotidien vendu, il y a huit lecteurs. Donc, si on fait le rapport entre l’ensemble des ventes payantes de la presse quotidienne – en version papier ou en version digitale – et l’ensemble des lecteurs mis en évidence par les études d’audience, c’est très simple, il y a un différentiel absolument dramatique pour la presse quotidienne."

Chaque journal vendu serait donc lu par huit personnes différentes selon ces études d’audience. Mais tout de même, est-ce que ça correspond vraiment à la réalité ?

"Il peut évidemment y avoir des erreurs méthodologiques mais, attention, le calcul de l’audience ne renvoie pas seulement à un journal papier qui serait lu par huit personnes différentes. On prend en compte non seulement le journal papier mais aussi toutes les lectures qu’on peut faire sur les sites internet des journaux ou via leurs applications. Il faut bien se rendre compte que pratiquement tous les journaux mettent de l’info en ligne gratuitement et que tout est pris en compte. Que les contenus soient très courts ou très longs, que la lecture soit approfondie ou pas, tout est comptabilisé."

Quand on regarde les derniers chiffres du CIM, on a l’impression que la presse quotidienne économique résiste mieux que la presse quotidienne généraliste. Est-ce que ce serait lié à l’importance du monde des entreprises ? À une qualité éditoriale supérieure ?

"Il y a sans doute une combinaison de plusieurs raisons. D’abord, un public-cible particulier. Les entreprises, évidemment, mais aussi une frange de la population privilégiée, car la cible de journaux comme L’Echo ou De Tijd, ce sont non seulement les cadres et les chefs d’entreprise, mais aussi les investisseurs et les gens qui ont un certain patrimoine. Visiblement, l’offre éditoriale de la presse économique est toujours pertinente et les problèmes d’accessibilité financière sont, disons moins importants, que dans le reste de la population. Mais de toute façon, il est clair que le succès de L’Echo et du Tijd en Belgique résonne avec l’expérience d’autres quotidiens financiers ailleurs. Regardez le Financial Times, par exemple, c’est aussi une histoire à succès."

Est-ce que cela signifie par ailleurs que la presse écrite quotidienne est devenue trop chère pour une partie de la population qui, il y a 20 ou 30 ans, achetait peut-être le journal tous les jours ou plusieurs fois par semaine ?

"Oui, tout à fait. Prenez les chiffres du SPF Economie sur l’inflation. C’est très simple : depuis quelques années, le prix de la presse quotidienne augmente à un rythme nettement supérieur à celui de l’inflation. Ce qui pose évidemment de grosses questions quant à l’accessibilité financière de leurs offres éditoriales. Certains disent qu’au niveau digital, les éditeurs proposent des choses beaucoup plus accessibles. C’est vrai, mais en tout cas, les chiffres officiels montrent qu’il y a une accélération de l’augmentation des prix ces dernières années. Avec le risque d’un cercle vicieux : comme les prix augmentent, les consommateurs achètent moins, les recettes des ventes baissent et, en réaction, les éditeurs augmentent leurs prix, les consommateurs achètent moins, etc. Le cycle recommence…"

Est-ce que pour autant la baisse des ventes menace le modèle économique des éditeurs de la presse quotidienne ?

"Oui, ce modèle économique est effectivement pas mal menacé. Je ne sais pas s’il est en danger de mort mais, en tout cas, l’équation est très difficile pour le moment. Et pas seulement à cause de la baisse structurelle des ventes. Car les recettes de la publicité ont elles aussi sensiblement reculé. Rappelons en particulier une étude du consultant Deloitte sur les médias francophones. Cette étude a montré que la part de la publicité dans les revenus de la presse francophone, était passée en dix ans de 50 à 25%. C’est une division par deux. Les revenus publicitaires sont sous pression, les revenus générés par les lecteurs ne sont pas nécessairement au beau fixe, donc, oui, il y a des menaces."

L’an dernier, les éditeurs francophones ont vendu un peu plus de 280.000 exemplaires de leurs journaux (Le Soir, Sud Presse, L’Avenir, La Libre Belgique, La Dernière Heure Les Sports, L’Echo, Grenz Echo) en moyenne chaque jour. Du côté flamand, les éditeurs ont vendu en moyenne 855.000 exemplaires chaque jour. Même en tenant compte des différences démographiques, c’est beaucoup mieux que du côté francophone, non ?

"En Flandre, on observe effectivement un type de comportement plutôt caractéristique de l’Europe du Nord : globalement, la population reste très attachée à la presse écrite, tandis que le sud de l’Europe marque plutôt une préférence pour l’audiovisuel, avec une presse écrite nettement moins forte. Il faut ajouter qu’en Belgique francophone, et c’est une particularité, il y a un attrait important pour l’actualité et les médias français, alors que du côté néerlandophone, en dépit d’un voisinage similaire avec les Pays-Bas, on ne voit pas un intérêt très marqué pour les médias néerlandais en général et la presse écrite en particulier."