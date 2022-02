Baisse des frais de notaires : un bénéfice d’environ 1.000 euros pour l’acheteur immobilier

On s’en doute, les notaires n’ont pas fait des bonds de joie en apprenant la réforme. Pour Jan Sap, directeur général de la Fédération du Notariat (Fednot) " cette réduction des honoraires et des frais implique un effort considérable de la part des études notariales, surtout les petites études situées dans les zones où les prix de l’immobilier sont les plus bas. Afin d’éviter que plusieurs études ne se retrouvent en difficulté, nous allons mettre en place un mécanisme de solidarité interne. De cette façon, l’impact sera réparti sur toutes les études du pays."

Mais il concède que la réforme était justifiée. " Travailler avec un montant fixe pour les coûts est plus transparent et plus clair. L’achat et le financement d’une habitation deviendront un petit peu moins chers et l’on saura immédiatement à combien s’élèveront les coûts. La facture sera mieux détaillée avec des rubriques distinctes. Nous estimons que les acheteurs pourront compter sur cette réduction dans 98% des ventes et des crédits, pour autant qu’il s’agisse de leur unique habitation dans notre pays."

A noter que ces réductions ne s’appliquent que si l’acheteur est une personne physique. Elle ne concerne donc pas les entreprises. Les nouveaux tarifs s’appliquent tant aux ventes à l’amiable qu’aux ventes publiques. Elles sont également valables pour les maisons kangourou et les colocations. Le nouveau règlement est applicable à partir du 1er janvier 2023.