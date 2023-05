Baisse de prix en grande distribution : l’arbre qui cache la forêt ?

L’autre bonne nouvelle que l’on peut ajouter à la baisse de prix de certains produits, c’est la tendance similaire concernant les prix alimentaires mondiaux. Une diminution de 20,5% en mars 2023. Cela est principalement dû à l’approvisionnement sécurisé et la hausse de production de céréales, de maïs ou de riz mais surtout des huiles végétales (- 47,7% en un an). Pourtant, dans l’absolu, cela reste élevé et d’autres aliments ont vu leurs prix toujours augmenter, comme le sucre, qui sert de base dans de nombreux produits transformés. De plus, entre une baisse mondiale et une répercussion en magasin, il faut du temps car les négociations entre fournisseurs et distributeurs se font épisodiquement.

Et pourtant, le plus surprenant, c’est qu’on ne paie toujours pas l’alimentation au juste prix. Selon Pierre-Alexandre Billiet, "l’alimentation reste relativement bon marché chez nous. Elle ne représente que 16% du pouvoir d’achat des ménages. C’est plus qu’il y a deux ans, où c’était 12%, mais on est bien loin des 60% du budget que les Belges consacraient à se nourrir en 1956. On a été habitué à payer de moins en moins et les promotions annoncées dans les folders n’aident pas à comprendre la réelle valeur des produits."

Comme on ne trouve déjà plus de voiture neuve à moins de 10.000 euros, il faudra sans doute s’habituer au paquet de spaghettis à 4 euros du kilo.