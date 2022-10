Baisse de plusieurs milliards de crabes des neiges en mer de Béring : le changement climatique pointé du doigt

Ce déclin des espèces se fait-il toujours de manière aussi spectaculaire que ce qu'il se passe pour l'instant en mer de Béring pour les crabes des neiges ?

Il peut y avoir deux phénomènes :

, à savoir la perte, le déclin progressif d'une population... de manière plus ou moins lente, qui n'est plus compensé de manière suffisante par l'apparition de nouvelles espèces. Des phénomènes d'effondrement : tout à coup, un animal disparaît en quelques mois, en quelques années, dans un endroit précis.

Pour Sylvie Gobert, on peut presque toujours faire un lien avec l'activité humaine et les changements climatiques, de manière directe (par exemple par l'élévation de la température de l'eau) ou de manière indirecte. Par exemple, en 2016, en un an, les populations de Grande Nacre (Pinna Nobilis) au large de la Corse ont été décimées par un parasite unicellulaire. Il aurait été introduit par un cargo japonais qui vidait ses eaux de ballast au large de l'Espagne et qui a colonisé la Méditerranée. Mais ces types de micro-organismes peuvent tout à fait profiter des changements climatiques. Un paramètre bouge dans tout l'écosystème, qui permet à un protozoaire de proliférer... et de contaminer une espèce qui s'effondre. Même chose avec les virus pathogènes qui se fixent sur des résidus de plastique et qui vont être emportés plus rapidement pas les courants, ce qui accélère leur propagation.