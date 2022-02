Baisse de la TVA sur l’électricité, chèque de 100 euros, tarif social étendu: voici les aides sur l'énergie accordées par le gouvernement

La mesure de la baisse de TVA divisait fortement le gouvernement fédéral. Le ministre CD&V des finances, Vincent Van Peteghem, a proposé de diminuer temporairement à 6% cette taxe sur la consommation, sur le gaz et l’électricité avec, dans un deuxième temps, un système plus modulable. Le parti du Premier ministre, l’Open VLD d’Alexander De Croo, lui, n’en voulait pas, redoutant un trou dans le budget. Pour les libéraux, l’avantage serait par ailleurs nul pour les indépendants et les entrepreneurs qui bénéficient déjà d’une déduction de la TVA sur leur facture énergétique.

Le principe du chèque était porté par le président du PS, Paul Magnette. Il proposait un chèque de 200 euros pour tous les ménages, à l’exception des plus riches, sous forme de réduction directe sur la facture d’énergie. La proposition remonte au début de l’automne, quand le régulateur de l’énergie, la CREG, avait calculé qu’un ménage allait dépenser en moyenne 1000 euros par an pour l’électricité et 1600 euros par an pour le gaz. Des factures insurmontables pour certains ménages, à telle enseigne que les demandes d’étalement de la facture énergétique ont explosé. La Commission européenne recommande la formule du chèque qu’elle préfère à la baisse de la TVA.

Le socialiste Pierre-Yves Dermagne reconnaît qu'ils ont accepté une diminution à 100 euros "parce qu'on a voulu agir rapidement, au bénéfice d'une grande majorité de ce pays" et se justifie : "si on additionne les montants de la baisse de la TVA, on approche des 200 euros, avec le fait qu'on va dans des catégories [de revenus] qui vont au-delà de ce que l'on demandait nous"