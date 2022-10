Baisse de la pollution à Bruxelles: la zone de basses émissions améliore la qualité de l'air

Globalement, la part de voitures diesel est passée sous les 40% en 2022 alors qu'elle était de 62% avant la création de la LEZ. Cette diminution s'effectue au profit des véhicules essence, hybrides et électriques. Environ 50% des voitures circulant en Région bruxelloise roulent à l'essence, près de 8% sont des hybrides et un peu plus de 1% des électriques.

Entre juin 2018 et octobre 2021, cette modification du parc automobile a contribué à réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) de 21%, de PM 2.5 (particules dont le diamètre est de 2.5 microns) de 26% et de black carbon de 59%. En 2021, pour la deuxième année consécutive, la limite légale annuelle européenne de concentrations de dioxyde d'azote (NO2) dans l'air (40 µg/m³) était respectée à l'ensemble des stations de mesure.

Par ailleurs, la Région bruxelloise a renforcé son soutien aux Bruxellois et Bruxelloises qui optent pour une mobilité durable par le biais de la prime LEZ pour les professionnels et de la prime Bruxell'Air pour les particuliers. Quelque 1.700 Bruxellois ont bénéficié de cette dernière depuis son lancement en mars 2022.

Prochain cap important: les véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 seront interdits en 2025. Les mobylettes et les motos sont incluses dans le calendrier à partir de 2025, tout comme les poids lourds.