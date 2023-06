Baisse de 0,5% du chômage en mai en Wallonie et toujours des secteurs en pénurie de main-d’œuvre

Le nombre de bénéficiaires des allocations de chômage en Wallonie a diminué de 0,5% en mai, par rapport au même mois l’année dernière, indique le Forem jeudi. Le taux de la demande d’emploi a par contre enregistré une augmentation de 0,8 point de pourcentage sur base annuelle, pour s’établir à 13%.

Fin mai, la Wallonie comptait 209.157 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI), dont 20% sont inoccupés depuis moins de six mois et 44% depuis au moins deux ans. Par ailleurs, 19% sont âgés de moins de 25 ans et 25% ont 50 ans et plus.

Parmi les 209.157 DEI, le Forem a dénombré 116.520 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations, 34.984 jeunes en stage d’insertion professionnelle, 24.971 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 32.682 inscrits librement.