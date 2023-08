Six membres de l'encadrement de la sélection féminine espagnole de football ont annoncé samedi avoir présenté leur démission, laissant le sélectionneur Jorge Vilda sans adjoints.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les signataires, dont l'adjointe de Vilda Montse Tomé, affirment "avoir pris la décision de présenter leur démission" à la RFEF et expriment "leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Luis Rubiales à l'égard de Jennifer Hermoso". Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe masculine d'Espagne, a lui condamné samedi le comportement "inapproprié" de Luis Rubiales. "Je condamne sans réserve le comportement déplacé et inapproprié du président de la REF" a-t-il écrit dans un communiqué à l'agence EFE, espérant que "les organes compétents prendront les décisions qui s'imposent dans les plus brefs délais."