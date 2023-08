Le patron du foot espagnol Luis Rubiales, au cœur d’un scandale après avoir embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l’Espagne dimanche au Mondial, présentera vendredi sa démission lors de l’assemblée générale extraordinaire de sa fédération, ont annoncé jeudi soir plusieurs médias espagnols.

A la tête de la fédération espagnole de foot (RFEF), Luis Rubiales se trouvait sur un siège éjectable depuis qu’il avait embrassé par surprise sur la bouche Jennifer Hermoso, la N.10 de la Roja féminine, devant les caméras du monde entier juste après le sacre de l’Espagne face à l’Angleterre, faisant réagir les plus hautes instances du ballon rond.

La FIFA a ouvert jeudi une procédure disciplinaire contre le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, après le baiser qu’il a imposé à la joueuse Jenni Hermoso lors de la victoire de l’Espagne dimanche en finale du Mondial.

"Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA", précise l’instance mondiale, restée jusqu’ici silencieuse pendant que les critiques et appels à la démission se multipliaient contre Rubiales, dans le monde politique espagnol comme plus largement dans celui du football.

Consacré à la "discrimination", le texte visé par la FIFA punit notamment le fait de "porter atteinte à la dignité ou l’intégrité" d’une personne "en raison de son sexe" par une suspension "courant sur au moins dix matches, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée".