La ligue professionnelle de Football féminin espagnole a réclamé mercredi la mise à pied du président de la Fédération Luis Rubiales pour son baiser forcé sur la joueuse Jenni Hermoso, lors de la victoire de l'Espagne au Mondial dimanche.

"La Ligue professionnelle de football féminin, la Liga F, a déposé plainte auprès du président du Conseil supérieur des sports (CSD) après les actes et les comportements très graves du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine, et réclame sa mise à pied", a indiqué la Liga dans un communiqué.

"L'un des plus grands exploits de l'histoire du sport espagnol a été entaché par le comportement embarrassant du plus haut représentant du football espagnol qui, une fois de plus, et guidé par son désir continu et habituel de leadership, s'est révélé ne pas être à la hauteur de la tâche qu'il occupe", explique le communiqué. "Qu'un patron attrape son employée par la tête et l'embrasse sur la bouche ne peut tout simplement pas être toléré", écrit la Liga F.

"Il ne s'agit pas seulement du baiser", poursuit le texte. "Célébrer le triomphe au balcon d'honneur en se tenant les organes génitaux à côté de La Reine et Son Altesse Royale l'Infante Doña Sofía est inadmissible et dégoûtant", en référence à un autre moment de la soirée de dimanche soir diffusée sur les télévisions du monde entier.