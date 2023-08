Baiser forcé : la FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre Rubiales

La FIFA a ouvert jeudi une procédure disciplinaire contre le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, après le baiser qu’il a imposé à la joueuse Jenni Hermoso lors de la victoire de l’Espagne dimanche en finale du Mondial.

"Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA", précise l’instance mondiale, restée jusqu’ici silencieuse pendant que les critiques et appels à la démission se multipliaient contre Rubiales, dans le monde politique espagnol comme plus largement dans celui du football.

Consacré à la "discrimination", le texte visé par la FIFA punit notamment le fait de "porter atteinte à la dignité ou l’intégrité" d’une personne "en raison de son sexe" par une suspension "courant sur au moins dix matches, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée".