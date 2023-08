Baiser forcé de Luis Rubiales : le soutien populaire à Jenni Hermoso, preuve de l'évolution des mentalités en Espagne

L’adoption de cette fameuse loi a été complexe, mais on peut faire le constat qu’en Espagne, il y a eu un véritable mouvement des institutions sur les violences que peuvent subir les femmes. Les institutions ont modifié les règles, la loi, et par là, ont clarifié les mots.

Dans la loi, il n’y a plus de mention d’abus sexuel. Ce terme reste vague et a tendance à sous-qualifier les faits. Il n’y a que des agressions. La loi sur le consentement dit "seul un oui est un oui"… et donc un non est un non. D’une certaine manière, à travers la loi, le sens des mots a été réaffirmé de manière collective.

Voilà peut-être pourquoi aujourd’hui, lorsque la joueuse Jenni Hermoso dit qu’elle n’a pas consenti à ce baiser, très largement, la société espagnole interprète ces mots de la même manière.