Baignades en eau froide au mois de janvier: "C'est de la plénitude, de la zénitude"

Tous les samedis, dès 9 heures, ils sont une petite vingtaine à se retrouver sur la plage de Renipont à Ohain. La rencontre est conviviale et avant le grand bain, Didier Godart, le coach, orchestre une petite séance de respiration pour relâcher les tensions de la semaine et être pleinement présent, en conscience :"On vient ici pour se détendre, reprendre de l'énergie pour la semaine, se déstresser."

Une certaine appréhension

Quinze minutes plus tard, les participants rentrent doucement dans le vif du sujet : les vêtements tombent, on enfile les maillots et on s'échauffe en cadence avant le grand saut. Certains sont là pour la première fois, un peu stressés : "Je ressens une certaine appréhension, j'ai déjà les pieds et les mains frigorifiés mais je suis curieux de tenter l'expérience", explique un novice.

Les autres sont déjà dans l'eau, la plupart sont immobiles et le bain sera bref, deux minutes en moyenne.