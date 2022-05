Baignade en Wallonie : tous les sites où vous pourrez nager cet été

D’après le service public de Wallonie, les sites font l’objet d’un contrôle de qualité très scrupuleux : "Le contrôle est assuré par le Service public de Wallonie et l’ISSeP, et ce, tout au long de la saison balnéaire. La qualité de l’eau de baignade a déjà été contrôlée début mai et continuera à être analysée chaque semaine ou tous les 15 jours, selon les sites", précise le SPW, dans un communiqué.