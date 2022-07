Bahrain-Victorious sous pression : le domicile de Dylan Teuns également perquisitionné

Des perquisitions et saisies ont eu lieu ces derniers jours aux domiciles de membres de l’équipe cycliste Bahrain-Victorious et à l’hôtel où logent ses membres jeudi à Copenhague, à la veille du départ du Tour de France, a annoncé le parquet de Marseille.

Le siège social de la société italienne WINNING SRL, propriétaire de cette équipe, a également été perquisitionné, a confirmé le parquet qui communiquait pour la première fois ces derniers jours sur l’enquête ouverte depuis 2021 pour "infractions à la législation sur le dopage et sur les substances vénéneuses".

Jeudi matin, l’équipe Bahrain-Victorious avait annoncé avoir fait l’objet d’une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille du départ du Tour de France à Copenhague, à la demande des enquêteurs français, après des perquisitions ces jours derniers aux domiciles de plusieurs membres de l’équipe.

"Entre le 27 et le 30 juin 2022, une action de coopération judiciaire et policière internationale a été menée conjointement en Italie, Espagne, Belgique, Pologne, Slovénie, Croatie et Danemark", a précisé le parquet marseillais.

"Cette action, coordonnée par Eurojust et menée avec l’assistance d’Europol, a permis que soient réalisées par les autorités judiciaires et policières des pays concernés plusieurs perquisitions aux domiciles du manager, de trois coureurs, de l’ostéopathe et d’un médecin de l’équipe cycliste professionnelle BAHRAIN VICTORIOUS, ainsi qu’au siège social de la société WINNING SRL, propriétaire de l’équipe", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Une perquisition des chambres d’hôtel occupées par les membres de l’équipe cycliste à Copenhague a également été réalisée ce jour", a aussi indiqué la justice française. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, notre compatriote Dylan Teuns, 30 ans, a également reçu des enquêteurs chez lui à Halen.