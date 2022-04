Bahrain Victorious licencie Alejandro Osorio... qui ne compte pas se laisser faire

Fin de l'aventure pour Alejandro Osorio chez Bahrain-Victorious. Le Colombien vient en effet d'être licencié avec effet immédiat par sa formation. C'est sur Twitter que le Team Bahrain a officialisé la nouvelle, expliquant laconiquement que Osorio avait plusieurs fois "franchi les limites de son contrat".

Et si les raisons officielles de ce divorce restent méconnues, le Team Manager Milan Erzen en a dévoilé un peu plus au micro de VeloNews : "Il n'a pas fauté qu'une seule fois. On ne peut tout simplement pas accepter ce qu'il a fait. Ses coéquipiers et le staff ont été mis dans des situations difficiles à cause de lui. C'est surtout lié aux règles corona" a-t-il expliqué, levant un tantinet le voile sur cette séparation inattendue.

À 23 ans, Osorio se retrouve donc sans contrat, licencié par une équipe avec laquelle il ne disputait que sa toute première saison. Visiblement pas décidé à se laisser faire aussi facilement, le Colombien a fait appel à un avocat pour régler le litige et faire valoir ses droits. L'affaire pourrait donc bien se décider devant les tribunaux.