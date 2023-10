'Baghdad Central', une mini-série thriller au coeur du chaos irakien

Cette mini-série britannique suit un père, ancien inspecteur de police, à la recherche de sa fille disparue après l'invasion américaine en Irak. Une série à découvrir jusqu'au 17 avril 2024 en intégralité sur Auvio.

Le showrunner Stephen Butchard (House of Saddam, The Last Kingdom) adapte en minisérie le roman d’Elliott Colla, avec le comédien Waleed Zuaiter (The Spy) dans le rôle principal. Drame familial et politique, Baghdad Central s'intéresse à la vie d'une famille irakienne dans le pays occupé par les Etats-Unis et la coalition. Si l'histoire est purement fictionnelle, le contexte historique est lui bien réel.

Lorsque sa fille disparait, Mushin Al-Khafaji, ex-officier de police endeuillé, va tout faire pour la retrouver. Alors qu'il apprend qu'elle travaillait avec les Américains, il va être forcé de collaborer avec eux pour retrouver sa trace. Dirigé par sa force et la volonté de sauver sa famille, Mushin est constamment partagé entre l'Occident et le Moyen-Orient, et pris dans un combat intérieur fascinant.

Au casting, on retrouve donc Waleed Zuaiter, nommé aux BAFTA 2021 pour sa performance dans la série. Il y a également l'Américain Corey Stoll (vu dans Billions et Ratched), Leem Lubany (Condor), ou encore Bertie Carvel (The Sister).