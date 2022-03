"Bagdad café" : le carton incroyable d'un petit film devenu culte

Réalisé par Percy Aldon, un cinéaste peu connu, et sorti en 1987, Bagdad Café a rencontré un succès populaire immense. Contre toute attente, le film a connu un retentissement international. Il est à (re)découvrir le mercredi 9 mars à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois.

Que raconte Bagdad Café ?

Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à flot grâce à "Magic", une boite de magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître une solide amitié.

En France particulièrement, Bagdad Café a été un énorme carton surprise. Le film a en effet réuni 2.354.340 personnes dans les salles, et a récolté le César du meilleur film étranger. Pourquoi "surprise" ? D'abord, il a été conçu par le réalisateur allemand Percy Aldon qui était totalement inconnu sur la scène internationale dans les années 1980. En plus, il n'y avait aucun comédien connu du grand public à l'affiche du film. C'était en effet la première apparition du duo d'actrices CCH Pounder et Marianne Sägebrecht à l'écran chez nous.