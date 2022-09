Bagarres et tensions ont eu raison de Cream, le groupe d’Eric Clapton

Alors Cream est un groupe important dans l’histoire du rock, c’est un power trio que l’on considère souvent comme l’un des pionniers du hard rock. Par contre l’histoire de Cream sera d’assez courte durée et semée d’embûches…

Cream, une histoire courte donc mais productive, 4 albums entre 66 et 69 mais malheureusement beaucoup de tensions…

La source de ses tensions ? Une profonde mésentente entre Jack Bruce et le batteur Ginger Baker, ce qui n’est pas idéal pour une section rythmique.

De plus, ces problèmes remontent à avant la formation de Cream, quand tous les deux évoluaient au sein d’un autre groupe the Graham Bond Organisation dans le début des années 60. A l’époque Baker finit par attaquer Bruce avec un couteau sur scène…

Bref, cela n’empêche pas ce duo explosif de s’associer à Eric Clapton pour fonder Cream en 66 mais les choses ne vont pas s’arranger, au contraire…

Premier Last Time en mai 1968, les tensions étant trop importantes, le groupe décide de faire ses adieux les 25 et 26…

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.