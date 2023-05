Bagarre mortelle à la gare de Zaventem : trois jeunes soupçonnés d'homicide involontaire et de coups et blessures volontaires

Les trois jeunes qui ont comparu dimanche devant le juge d'instruction dans le cadre de la bagarre mortelle à Zaventem sont soupçonnés d'homicide involontaire et de coups et blessures volontaires sur mineur avec préméditation et mutilation grave. C'est ce qu'a indiqué dimanche soir le parquet de Hal-Vilvorde.

Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par le juge d'instruction, tandis que les deux autres suspects, un homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions. Une quatrième personne avait initialement été arrêtée, mais elle a été relâchée après son audition, a ajouté le parquet.

Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un train à grande vitesse. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, un seul des trois parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans provenant de Bruxelles a été gravement blessé. La troisième personne n'a pas encore pu être identifiée.