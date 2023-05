Des brigades de police étaient stationnées à la gare de Zaventem et dans les différents campus de l’école secondaire Zavo, situés à proximité de celle-ci. D’autres policiers patrouillent en outre dans la commune. "Notre personnel est présent de manière visible et invisible sur le terrain", a déclaré Ellen Vanderpoel, porte-parole de la police locale de Zaventem. "Il s’agit notamment de postes statiques et de patrouilles sur le terrain. Pour l’instant, tout est calme et aucun incident n’est à signaler. Nous espérons que cela restera ainsi." Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d’un jeune percuté par un train.